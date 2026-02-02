Pernes-lès-Boulogne

Marché Artisanal

Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Organiser par Comité d’Animation de Pernes lez Boulogne .

Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 86 31 66 38 animation.pernes@gmail.com

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English :

L’événement Marché Artisanal Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale