Tempête d’histoires près de l’Aa (scolaire), Wavrans-sur-l’Aa, Wavrans-sur-l’Aa

Tempête d’histoires près de l’Aa (scolaire) Jeudi 18 juin, 10h00 Wavrans-sur-l’Aa Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Trophées Joss Heumez qui récompensent les écoles pour leurs actions en faveur de la nature, François Griffault est invité par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale à partager ses contes avec les élèves des écoles récompensées.

François choisira les contes en fonction du sens du vent, de son humeur et du public. Ce jour là, à Wavrans-sur-l’Aa, il sera question d’arbres, d’oiseaux et de liberté.

Wavrans-sur-l’Aa 62380 Wavrans-sur-l’Aa Wavrans-sur-l’Aa 62380 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Un tour de contes comme un tour du monde avec comme compagnes de voyage des histoires plein le sac à dos et une guitare chatouilleuse.

Tempête d’histoires – François Griffault