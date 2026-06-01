Le Tour France Num à Calais le 18 juin 2026, Sémafor’ de Calais, Calais

Le Tour France Num à Calais le 18 juin 2026 Jeudi 18 juin, 08h30 Sémafor’ de Calais Pas-de-Calais

Inscription gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T08:30:00+02:00 – 2026-06-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T08:30:00+02:00 – 2026-06-18T12:00:00+02:00

Cette nouvelle étape dans les Hauts-de-France permettra aux participants de découvrir des outils et bonnes pratiques autour de sujets devenus incontournables pour les petites entreprises : cybersécurité, intelligence artificielle et facturation électronique.

Une matinée pratique pour accélérer sa transformation numérique

8h30 – Accueil des participants

9h – Table Ronde – Formation, accompagnement et aides financières dans les Hauts-de-France avec France Num

10h – Les ateliers

> Sécurisez-vous contre la menace Cyber

> Je passe à la facturation électronique

> Café IA

11h – Temps d’échange et réseautage

Sémafor’ de Calais 320 Boulevard du 8 mai, 62225 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.francenum.gouv.fr/magazine-du-numerique/le-tour-france-num-fait-etape-calais-le-18-juin-2026 »}]

Organisé par le GRETA Grand Littoral, cet événement gratuit s’adresse aux dirigeants de TPE PME souhaitant mieux comprendre les opportunités offertes par le numérique pour développer leur activité. Intelligence artificielle Facturation électronique