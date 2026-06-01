Visite du parc Richelieu, Parc Richelieu, Calais
Visite du parc Richelieu, Parc Richelieu, Calais samedi 6 juin 2026.
Visite du parc Richelieu 6 et 7 juin Parc Richelieu Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00
Rendez-vous en face du Musée des Beaux-Arts, 25 rue Richelieu – Calais.
Parcours dans et autour du parc.
A deux pas du Musée, le Parc invite à imaginer les remparts d’autrefois, les aménagements paysagers du XIXème siècle et à découvrir l’histoire de Lady Hamilton, l’hommage à De Gaulle et Churchill. Une visite pour en prendre plein la vue, entre patrimoine, art et végétal.
Parc Richelieu Rue Richelieu, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vahc@mairie-calais.fr »}]
Visite dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026
©Ville de Calais
À voir aussi à Calais (Pas-de-Calais)
- LES FATALS PICARDS CENTRE GERARD PHILIPE Calais 6 juin 2026
- CHORUS-UNITED – CHORUS-UNITED BY LE CHOEUR DU SUD CENTRE GERARD PHILIPE Calais 27 juin 2026
- SO GOSPEL EGLISE SAINT PIERRE Calais 25 juillet 2026
- ARNAUD TSAMERE GRAND THEATRE DE CALAIS Calais 21 novembre 2026
- JULIEN BING GRAND THEATRE DE CALAIS Calais 18 décembre 2026