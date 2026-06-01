Visite du parc Richelieu, Parc Richelieu, Calais

Visite du parc Richelieu 6 et 7 juin Parc Richelieu Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Rendez-vous en face du Musée des Beaux-Arts, 25 rue Richelieu – Calais.

Parcours dans et autour du parc.

A deux pas du Musée, le Parc invite à imaginer les remparts d’autrefois, les aménagements paysagers du XIXème siècle et à découvrir l’histoire de Lady Hamilton, l’hommage à De Gaulle et Churchill. Une visite pour en prendre plein la vue, entre patrimoine, art et végétal.

Parc Richelieu Rue Richelieu, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vahc@mairie-calais.fr »}]

Visite dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Ville de Calais