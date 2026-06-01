Les yeux grands ouverts au parc Saint-Pierre, Parc Saint-Pierre, Calais

Les yeux grands ouverts au parc Saint-Pierre 6 et 7 juin Parc Saint-Pierre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Rendez-vous au Monument du Souvenirs Français.

Entre jeux de couleurs, perspectives, photos d’époque et récits délivrés par nos guides, laissez-vous conter le parc Saint-Pierre à travers une visite sensorielle autour de la vue et du paysage. Au fil de la balade, ouvrez grand les yeux pour redécouvrir ce lieu emblématique autrement : détails cachés, ambiances, évolutions du jardin et regards portés sur la nature d’hier à aujourd’hui. Une expérience immersive et conviviale pour petits et grands.

Parc Saint-Pierre 20 Avenue du Président Wilson, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vahc@mairie-calais.fr »}]

Rendez-vous au Monument du Souvenirs Français.

© Ville de Calais