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Les yeux grands ouverts au parc Saint-Pierre, Parc Saint-Pierre, Calais

Les yeux grands ouverts au parc Saint-Pierre, Parc Saint-Pierre, Calais

Les yeux grands ouverts au parc Saint-Pierre, Parc Saint-Pierre, Calais samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc Saint-Pierre

Adresse : 20 Avenue du Président Wilson, 62100 Calais

Ville : 62100 Calais

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Les yeux grands ouverts au parc Saint-Pierre 6 et 7 juin Parc Saint-Pierre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Rendez-vous au Monument du Souvenirs Français.
Entre jeux de couleurs, perspectives, photos d’époque et récits délivrés par nos guides, laissez-vous conter le parc Saint-Pierre à travers une visite sensorielle autour de la vue et du paysage. Au fil de la balade, ouvrez grand les yeux pour redécouvrir ce lieu emblématique autrement : détails cachés, ambiances, évolutions du jardin et regards portés sur la nature d’hier à aujourd’hui. Une expérience immersive et conviviale pour petits et grands.

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Rendez-vous au Monument du Souvenirs Français.

© Ville de Calais

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