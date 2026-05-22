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Marché Nocturne des Artisans Coquelles

Marché Nocturne des Artisans Coquelles samedi 20 juin 2026.

Adresse : 980 Avenue Charles de Gaulle

Ville : 62231 Coquelles

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Coquelles

Marché Nocturne des Artisans

980 Avenue Charles de Gaulle Coquelles Pas-de-Calais

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Marchés nocturne des artisans et des producteurs
Marchés nocturne des artisans et des producteurs qui proposeront objets, miels, fleurs.
Présence de structures gonflables pour les enfants et possibilité de restauration sur place.   .

980 Avenue Charles de Gaulle Coquelles 62231 Pas-de-Calais Hauts-de-France  

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English :

Night markets for artisans and producers

L’événement Marché Nocturne des Artisans Coquelles a été mis à jour le 2026-05-22 par Calais XXL Office de Tourisme