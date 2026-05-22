Marché Nocturne des Artisans Coquelles
Marché Nocturne des Artisans Coquelles samedi 20 juin 2026.
Coquelles
Marché Nocturne des Artisans
980 Avenue Charles de Gaulle Coquelles Pas-de-Calais
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Marchés nocturne des artisans et des producteurs
Marchés nocturne des artisans et des producteurs qui proposeront objets, miels, fleurs.
Présence de structures gonflables pour les enfants et possibilité de restauration sur place. .
980 Avenue Charles de Gaulle Coquelles 62231 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
Night markets for artisans and producers
L’événement Marché Nocturne des Artisans Coquelles a été mis à jour le 2026-05-22 par Calais XXL Office de Tourisme