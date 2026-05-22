Coquelles

Marché Nocturne des Artisans

980 Avenue Charles de Gaulle Coquelles Pas-de-Calais

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Marchés nocturne des artisans et des producteurs

Marchés nocturne des artisans et des producteurs qui proposeront objets, miels, fleurs.

Présence de structures gonflables pour les enfants et possibilité de restauration sur place. .

980 Avenue Charles de Gaulle Coquelles 62231 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

Night markets for artisans and producers

L’événement Marché Nocturne des Artisans Coquelles a été mis à jour le 2026-05-22 par Calais XXL Office de Tourisme