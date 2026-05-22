Randonnée douce de 8 kms Les Marais à Coquelles Coquelles
Randonnée douce de 8 kms Les Marais à Coquelles Coquelles mardi 18 août 2026.
Coquelles
Randonnée douce de 8 kms Les Marais à Coquelles
Rue des Châtaigniers Coquelles Pas-de-Calais
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Randonnée douce sur les chemins longeant les marais
Randonnée douce sur les chemins longeant les marais et le canal des Pierrettes aux abords de Coquelles, Coulogne et Fréthun .
Rue des Châtaigniers Coquelles 62231 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 83 58 05 80 arco.rando@orange.fr
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English :
Gentle hiking on marsh paths
L’événement Randonnée douce de 8 kms Les Marais à Coquelles Coquelles a été mis à jour le 2026-05-22 par Calais XXL Office de Tourisme
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