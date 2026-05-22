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Randonnée douce de 8 kms Les Marais à Coquelles Coquelles

Randonnée douce de 8 kms Les Marais à Coquelles Coquelles mardi 18 août 2026.

Adresse : Rue des Châtaigniers

Ville : 62231 Coquelles

Département : Pas-de-Calais

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Coquelles

Randonnée douce de 8 kms Les Marais à Coquelles

Rue des Châtaigniers Coquelles Pas-de-Calais

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Randonnée douce sur les chemins longeant les marais
Randonnée douce sur les chemins longeant les marais et le canal des Pierrettes aux abords de Coquelles, Coulogne et Fréthun   .

Rue des Châtaigniers Coquelles 62231 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 83 58 05 80  arco.rando@orange.fr

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English :

Gentle hiking on marsh paths

L’événement Randonnée douce de 8 kms Les Marais à Coquelles Coquelles a été mis à jour le 2026-05-22 par Calais XXL Office de Tourisme

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