14 juillet Repas la paëlla royale Dadonville
mardi 14 juillet 2026 · Dadonville
Informations pratiques
Dadonville
14 juillet Repas la paëlla royale
Dadonville Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Célébrez la Fête Nationale à Dadonville le mardi 14 juillet 2026 ! La commission Animation organise un grand repas Paëlla Royale servi à table à partir de 12h30. Ce moment de partage convivial propose un menu complet, des animations diverses et des tarifs adaptés. Réservation avant le 9 juillet.
À l’occasion de la Fête Nationale, la commission Animation de Dadonville invite les habitants et les visiteurs à partager un grand moment de convivialité le mardi 14 juillet 2026. Dès 12h30, la municipalité propose son traditionnel repas Paëlla Royale servi à table. Le menu complet comprend un apéritif, une entrée melon-jambon, une paëlla royale, du fromage, un dessert gourmand, du vin et le café. Des animations diverses rythment cette journée festive. Côté tarifs, la formule s’élève à 15 € pour les résidents de Dadonville, 26 € pour les personnes hors commune, et reste gratuite pour les enfants de moins de 7 ans. Les réservations s’effectuent auprès de la mairie de Dadonville, accompagnées du règlement par chèque, impérativement avant le jeudi 9 juillet 2026. .
Dadonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 00 19
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English :
Celebrate Bastille Day in Dadonville on Tuesday, July 14, 2026! The Events Committee is organizing a grand “Paella Royale” meal, served at your table starting at 12:30 p.m. This friendly gathering features a full-course menu, a variety of entertainment, and affordable prices. Please make your reserv
L’événement 14 juillet Repas la paëlla royale Dadonville a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND PITHIVERAIS
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