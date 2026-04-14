Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

14° Randonnée pédestre Saint-Gaudent

14° Randonnée pédestre Saint-Gaudent

14° Randonnée pédestre Saint-Gaudent vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Foyer Rural

Ville : 86400 Saint-Gaudent

Département : Vienne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Gaudent

14° Randonnée pédestre

Foyer Rural Saint-Gaudent Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Organisés par l’Association du Foyer Rural.
Insription au repas avant le 15 avril 2026.   .

Foyer Rural Saint-Gaudent 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 08 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 14° Randonnée pédestre

L’événement 14° Randonnée pédestre Saint-Gaudent a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Saint-Gaudent (Vienne)