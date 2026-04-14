14° Randonnée pédestre Saint-Gaudent
14° Randonnée pédestre Saint-Gaudent vendredi 1 mai 2026.
Saint-Gaudent
14° Randonnée pédestre
Foyer Rural Saint-Gaudent Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Organisés par l’Association du Foyer Rural.
Insription au repas avant le 15 avril 2026. .
Foyer Rural Saint-Gaudent 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 08 86
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English : 14° Randonnée pédestre
L’événement 14° Randonnée pédestre Saint-Gaudent a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou