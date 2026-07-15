14è saison musicale de Plouguer Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

14è saison musicale de Plouguer

Eglise de Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06

L’acoustique généreuse de l’église de Plouguer accueille pour la 14è consécutive une saison musicale axée autour de trois rendez-vous.

Au programme

– Marin Hervieux Inventions pour Bombarde et Epinette

Wenceslas Hervieux et Vincent Marin réactualisent le principe de toutes musiques qui, au moment de leur création, partent d’improvisations, d’imagination, de révélations, rendues possible grâce à la maîtrise d’un instrument et d’un langage musical. Baroque et trad sont bousculés dans ce qu’on a l’habitude d’entendre et on découvre ce que l’un et l’autre n’ont pas encore révélé. Les musiciens eux-mêmes, maîtrisant les langages des musiques qu’ils pratiquent habituellement, donnent à entendre, à défaut ou consciemment, une nouvelle manière de jouer la musique baroque et la musique traditionnelle, s’inspirant de compositeurs de la période baroque et créant les liens musicaux avec des chansons et airs traditionnels, parfois issus de cette époque.

– La Harpaille Quartet de harpes voyageuses

Une harpaille, c’est une troupe de biches et de jeunes cerfs, et dorénavant c’est aussi un quartet de harpes, dans une forêt de cordes ! La Harpaille, véritable bulle sonore expérimentale de harpe au carré , entrecroise le riche répertoire et la personnalité musicale des quatre harpistes Célestine Doedens, Claire-Audrey Desnos, Eva Fogelgesang et Hoëla Barbedette. Au fil de solos et de pièces à quatre harpes, elles offrent un panorama de compositions aux inspirations diverses et de musiques traditionnelles de Bretagne, d’Irlande, d’Equateur ou des Balkans, ainsi qu’une incursion au Moyen-Age.

– Mze Shina Polyphonie de Géorgie

Créé en 1997 par Denise et Craig Schaffer, l’ensemble MZE SHINA, basé à Rennes en Bretagne, se dédie au répertoire de chants polyphoniques géorgiens. Spécialistes de cette musique encore mal connue en Europe, cet ensemble vocal a pour vocation de faire découvrir un répertoire unique qui a été déclaré Chef d’Œuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par

l’UNESCO en 2001. Christianisé au IVe siècle, la Géorgie est un petit pays du Caucase qui a su développer au fil des siècles un vaste répertoire de chants liturgiques orthodoxes. Ces chants, principalement à trois voix, sont issus de très ancienne académies (Gelati, Iqalto, Chemokmedi, Svetitskhovéli). Elles ont donné naissance à différents styles musicaux dont la richesse et l’extraordinaire diversité ne cesse d’étonner les musicologues et musiciens du monde entier. Par ailleurs le répertoire sacré comporte des chants datant de l’ère préchrétienne liés à des rituels tels que des hymnes au soleil ou à la nature. .

Eglise de Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

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English :

L’événement 14è saison musicale de Plouguer Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée