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AGENDA · Carhaix-Plouguer

LE OFF FESTIVAL du MOTOCULTOR Carhaix-Plouguer

samedi 15 août 2026 · Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place du Champ de Foire
Ville
29270 Carhaix-Plouguer
Département
Finistère
Tarif

Carhaix-Plouguer

LE OFF FESTIVAL du MOTOCULTOR

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert reprises Scorpions (lovedrive)   .

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement LE OFF FESTIVAL du MOTOCULTOR Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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