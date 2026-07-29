Central Café Mambo Jambo Central Café Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Central Café Mambo Jambo

Central Café 24, Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Rendez-vous au Central Café pour un concert qui mélange différents genres (fiesta, jazzy, latino, bluegrass, folky..) avec Mambo Jambo ! .

Central Café 24, Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 73 26 98

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English :

L’événement Central Café Mambo Jambo Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée