Central Café Mambo Jambo Central Café Carhaix-Plouguer
vendredi 7 août 2026 · Central Café · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
Central Café Mambo Jambo
Central Café 24, Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Rendez-vous au Central Café pour un concert qui mélange différents genres (fiesta, jazzy, latino, bluegrass, folky..) avec Mambo Jambo ! .
Central Café 24, Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 73 26 98
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English :
L’événement Central Café Mambo Jambo Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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