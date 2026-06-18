Vorgium Atelier jeune public Légionnaire Carhaix-Plouguer
Vorgium Atelier jeune public Légionnaire Carhaix-Plouguer jeudi 30 juillet 2026.
Carhaix-Plouguer
Vorgium Atelier jeune public Légionnaire
Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06
Les légionnaires en herbe découverte de l’armée et initiation à la formation de la tortue .
Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07
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English :
L’événement Vorgium Atelier jeune public Légionnaire Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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