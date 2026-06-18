Carhaix-Plouguer

Vorgium Atelier jeune public Légionnaire

Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06

Les légionnaires en herbe découverte de l’armée et initiation à la formation de la tortue .

Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

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English :

L’événement Vorgium Atelier jeune public Légionnaire Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée