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Vorgium Jeu du Loup Garou Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Vorgium Jeu du Loup Garou Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Centre d'Interprétation Vorgium
Adresse
5, rue du Docteur Menguy
Ville
29270 Carhaix-Plouguer
Département
Finistère
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Carhaix-Plouguer

Vorgium Jeu du Loup Garou

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-27

Jouez à une version unique de ce célèbre jeu de société, adaptée à la sauce mythologique antique par l’animateur et concepteur de jeux breton Engremage spécialement pour Vorgium !

Réservation indispensable !   .

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07 

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English :

L’événement Vorgium Jeu du Loup Garou Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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