Carhaix-Plouguer

Vorgium Jeu du Loup Garou

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-27

Jouez à une version unique de ce célèbre jeu de société, adaptée à la sauce mythologique antique par l’animateur et concepteur de jeux breton Engremage spécialement pour Vorgium !

Réservation indispensable ! .

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vorgium Jeu du Loup Garou Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée