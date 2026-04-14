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14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT Cheillé

14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT Cheillé

14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT Cheillé dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Le Bourg-Ouest

Ville : 37190 Cheillé

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Cheillé

14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT

Le Bourg-Ouest Cheillé Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

14 ème randonnée VTT et pédestre “l’échappée belle” organisée par l’association Génétique Actions ! Bénéfices au profit des personnes en situation de handicap du 37. VTT 28-38-42 et 52 kms. Marche 8,5 et 16 kms (marche nordique acceptée) 1 à 3 ravitaillements selon circuit
14 ème randonnée VTT et pédestre “l’échappée belle” organisée par l’association Génétique Actions ! Bénéfices au profit des personnes en situation de handicap du 37.
VTT 28-38-42 et 52 kms
Gravel 53 et 70 kms
Marche 8,5 et 16 kms (marche nordique acceptée)
1 à 3 ravitaillements selon circuit
Inscriptions encouragées sur lien QR code ou sur site internet www.genetique-actions.fr, avec possibilité de paiement en ligne !
Possibilité également d’inscription sur place ( sauf pour Gravel obligatoirement en ligne)
RDV salle Agnès Sorel à CHEILLE le bourg 7  .

Le Bourg-Ouest Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 98 18 50  rando@genetique-actions.fr

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English :

The Echapée Belle is organized by Génétique Actions for the benefit of people with reduced mobility in Indre-et-Loire. 4 mountain bike courses of 27, 37, 45 and 54 kms with revitalizations according to circuits. 3 walking courses of 8, 14 and 20 kms. Nordic walking and dogs on a leash are allowed.

L’événement 14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT Cheillé a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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