Cheillé

14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT

Le Bourg-Ouest Cheillé Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

14 ème randonnée VTT et pédestre “l’échappée belle” organisée par l’association Génétique Actions ! Bénéfices au profit des personnes en situation de handicap du 37. VTT 28-38-42 et 52 kms. Marche 8,5 et 16 kms (marche nordique acceptée) 1 à 3 ravitaillements selon circuit

14 ème randonnée VTT et pédestre “l’échappée belle” organisée par l’association Génétique Actions ! Bénéfices au profit des personnes en situation de handicap du 37.

VTT 28-38-42 et 52 kms

Gravel 53 et 70 kms

Marche 8,5 et 16 kms (marche nordique acceptée)

1 à 3 ravitaillements selon circuit

Inscriptions encouragées sur lien QR code ou sur site internet www.genetique-actions.fr, avec possibilité de paiement en ligne !

Possibilité également d’inscription sur place ( sauf pour Gravel obligatoirement en ligne)

RDV salle Agnès Sorel à CHEILLE le bourg 7 .

Le Bourg-Ouest Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 98 18 50 rando@genetique-actions.fr

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English :

The Echapée Belle is organized by Génétique Actions for the benefit of people with reduced mobility in Indre-et-Loire. 4 mountain bike courses of 27, 37, 45 and 54 kms with revitalizations according to circuits. 3 walking courses of 8, 14 and 20 kms. Nordic walking and dogs on a leash are allowed.

L’événement 14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT Cheillé a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme