14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT Cheillé
14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT Cheillé dimanche 7 juin 2026.
Cheillé
14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT
Le Bourg-Ouest Cheillé Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
14 ème randonnée VTT et pédestre “l’échappée belle” organisée par l’association Génétique Actions ! Bénéfices au profit des personnes en situation de handicap du 37. VTT 28-38-42 et 52 kms. Marche 8,5 et 16 kms (marche nordique acceptée) 1 à 3 ravitaillements selon circuit
14 ème randonnée VTT et pédestre “l’échappée belle” organisée par l’association Génétique Actions ! Bénéfices au profit des personnes en situation de handicap du 37.
VTT 28-38-42 et 52 kms
Gravel 53 et 70 kms
Marche 8,5 et 16 kms (marche nordique acceptée)
1 à 3 ravitaillements selon circuit
Inscriptions encouragées sur lien QR code ou sur site internet www.genetique-actions.fr, avec possibilité de paiement en ligne !
Possibilité également d’inscription sur place ( sauf pour Gravel obligatoirement en ligne)
RDV salle Agnès Sorel à CHEILLE le bourg 7 .
Le Bourg-Ouest Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 98 18 50 rando@genetique-actions.fr
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English :
The Echapée Belle is organized by Génétique Actions for the benefit of people with reduced mobility in Indre-et-Loire. 4 mountain bike courses of 27, 37, 45 and 54 kms with revitalizations according to circuits. 3 walking courses of 8, 14 and 20 kms. Nordic walking and dogs on a leash are allowed.
L’événement 14ème édition de L’Echapée Belle Randonnée pédestre et VTT Cheillé a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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