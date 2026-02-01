Stage Grande Ourse Tauxigny-Saint-Bauld
Stage Grande Ourse Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire 2026-04-13 10:00:00 2026-04-13
Atelier dans la peau d'un paléontologue Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire 2025-12-22 11:00:00 2025-12-22
Atelier Poésie d'hiver illustrée Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire Lundi 2026-02-23 11:00:00 2026-02-23 11:00:00
Atelier Crée une histoire en kamishibaï ! Loches Indre-et-Loire 2026-02-16 14:30:00 2026-02-16
Atelier d'art Linogravure 8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire 2026-10-26 15:30:00 2026-10-26
Quinzaine du Livre Jeunesse 3 Rue Léon Gambetta Luynes Indre-et-Loire 2026-02-17 2026-02-17
Spectacle Fiesta 17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire Mardi 2026-02-17 2026-02-17 15:00:00
Rendez-vous en zone humide La Roche-Clermault Indre-et-Loire Mardi 2026-02-17 2026-02-17 10:00:00
Temps ludique en famille 9 Bis Rue du Commerce Descartes Indre-et-Loire 2026-02-17 10:00:00 2026-02-17
Mardi 17 février, 14h00 Studio Tours, 2, rue des Ursulines, Tours Ciné-thé - 1974, la veille du second tour des élections présidentielles. Le candidat Valéry Giscard d'Estaing vole de meeting en meeting dans un petit avion qui lui fait faire le tour de France. « ...
Atelier enfants Gâteau façade à Saint-Ouen-les-Vignes Place de l'Église Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire débute le Début : 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Atelier Abécédaire à la Bibliothèque Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
C'est mardi gras au Bel îlot ! Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Pièce de théâtre Fiesta 17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire 2026-02-17 15:00:00 2026-02-17
1, 2, 3,.... Ciné fait son festival 31B Place du Général de Gaulle Chinon Indre-et-Loire Lundi 2026-02-18 2026-02-18 10:30:00
RIBAMBELLES Festival de théâtre La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire 2026-02-18 2026-02-18
Petits pas dans le Bocage Savigny-en-Véron Indre-et-Loire 2026-02-18 09:45:00 2026-02-18
Visite station d'épuration La Grange David La Grange David La Riche Indre-et-Loire débute le Début : Mercredi 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18 10:00:00
Atelier kamishibai 3 Rue Léon Gambetta Luynes Indre-et-Loire Mercredi 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18 10:00:00
J'habite un ciel sans nuages Compagnie Boréale Rue de Fizes Notre-Dame-d'Oé Indre-et-Loire Mercredi 2026-02-18 10:30:00 2026-02-18 10:30:00