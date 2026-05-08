Saint-Germain-sur-Vienne

Concert dans les vignes

Château du Petit Thouars Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour un Concert dans les Vignes. Le vendredi 12 juin 2026, nous aurons l’immense plaisir de recevoir le saxophoniste Christophe Panzani et le guitariste Federico Casagrande pour une soirée musicale au cœur des vignes.

Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour un Concert dans les Vignes. Le vendredi 12 juin 2026, nous aurons l’immense plaisir de recevoir le saxophoniste Christophe Panzani et le guitariste Federico Casagrande pour une soirée musicale au cœur des vignes. 17 .

Château du Petit Thouars Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to welcome you once again for a Concert dans les Vignes. On Friday June 12, 2026, we’ll be delighted to welcome saxophonist Christophe Panzani and guitarist Federico Casagrande for a musical evening in the heart of the vineyards.

L’événement Concert dans les vignes Saint-Germain-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme