Bléré

Fête annuelle du Centre socio-culturel

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Fête annuelle du Centre socio-culturel Gratuit

Le Vendredi 12 et Samedi 13 juin, au Centre socio-culturel de Bléré

Fête annuelle du Centre socio-culturel Gratuit

Le Vendredi 12 et Samedi 13 juin, au Centre socio-culturel de Bléré .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 39 10 communication@ville-blere.fr

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English :

Center socio-culturel’s annual festival Free of charge

On the program: Shows, entertainment stands for young and old, relaxation area, catering area.

Saturday June 15 from 10am at the Centre socio-culturel de Bléré

L’événement Fête annuelle du Centre socio-culturel Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER