Fête annuelle du Centre socio-culturel Bléré
Fête annuelle du Centre socio-culturel Bléré vendredi 12 juin 2026.
Bléré
Fête annuelle du Centre socio-culturel
26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Fête annuelle du Centre socio-culturel Gratuit
Le Vendredi 12 et Samedi 13 juin, au Centre socio-culturel de Bléré
Fête annuelle du Centre socio-culturel Gratuit
Le Vendredi 12 et Samedi 13 juin, au Centre socio-culturel de Bléré .
26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 39 10 communication@ville-blere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Center socio-culturel’s annual festival Free of charge
On the program: Shows, entertainment stands for young and old, relaxation area, catering area.
Saturday June 15 from 10am at the Centre socio-culturel de Bléré
L’événement Fête annuelle du Centre socio-culturel Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
À voir aussi à Bléré (Indre-et-Loire)
- Brocante du Handball Bléré 26 avril 2026
- Visites du Moulin des Aigremonts Bléré 1 mai 2026
- Troc Plants Bléré 2 mai 2026
- Brocante de l’APEL Sainte-Jeanne d’Arc Bléré 3 mai 2026
- Escape Game Le secret de la farine d’or Bléré 3 mai 2026