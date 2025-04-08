CINE-OFF séance de 14h30 LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE Bléré

Bléré

CINE-OFF séance de 14h30 JUSTE UNE ILLSUION

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:30:00

fin : 2026-06-09 16:00:00

Date(s) :

2026-06-09

CINÉ OFF séance de 14 h 30 JUSTE UNE ILLSUION

Comédie dramatique 1h 56m

De et Par Olivier Nakache, Eric Toledano

Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

CINÉ OFF séance de 14 h 30 JUSTE UNE ILLSUION

Comédie dramatique 1h 56m

De et Par Olivier Nakache, Eric Toledano

Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

Synopsis

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

Tarifs

plein 6,50 €

-26 ans, demandeur.se d’emploi, étudiant.e, personne en situation de handicap 6 € 6.5 .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

CINE-OFF 2:30 p.m. screening: MY MOTHER’S LIFE

Drama/Comedy: 1h 45m

By Julien Carpentier

With Agnès Jaoui, William Lebghil, Salif Cissé

L’événement CINE-OFF séance de 14h30 JUSTE UNE ILLSUION Bléré a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT 37