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CINE-OFF séance de 14h30 LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE Bléré

CINE-OFF séance de 14h30 LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE Bléré mardi 9 juin 2026.

Adresse : 26 Rue des Déportés

Ville : 37150 Bléré

Département : Indre-et-Loire

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Bléré

CINE-OFF séance de 14h30 JUSTE UNE ILLSUION

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:30:00
fin : 2026-06-09 16:00:00

Date(s) :
2026-06-09

CINÉ OFF séance de 14 h 30 JUSTE UNE ILLSUION

Comédie dramatique 1h 56m
De et Par Olivier Nakache, Eric Toledano
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin
CINÉ OFF séance de 14 h 30 JUSTE UNE ILLSUION

Comédie dramatique 1h 56m
De et Par Olivier Nakache, Eric Toledano
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

Synopsis
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.
Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

Tarifs
plein 6,50 €
-26 ans, demandeur.se d’emploi, étudiant.e, personne en situation de handicap 6 € 6.5  .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81  communication@ville-blere.fr

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English :

CINE-OFF 2:30 p.m. screening: MY MOTHER’S LIFE

Drama/Comedy: 1h 45m
By Julien Carpentier
With Agnès Jaoui, William Lebghil, Salif Cissé

L’événement CINE-OFF séance de 14h30 JUSTE UNE ILLSUION Bléré a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT 37

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