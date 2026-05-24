Soirée cabaret Les Carabistouilles Bléré
Soirée cabaret Les Carabistouilles Bléré samedi 7 novembre 2026.
Bléré
Soirée cabaret Les Carabistouilles
26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-08 22:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Le comité de jumelage Bléré Montegiardino organise deux représentations cabaret avec le groupe Les Carabistouilles , association de passionnées de music-hall, les 7 et 8 novembre prochain.
Ouverture des portes 19h Début du spectacle 20h
Le comité de jumelage Bléré Montegiardino organise deux représentations cabaret avec le groupe Les Carabistouilles , association de passionnées de music-hall, les 7 et 8 novembre prochain.
Ouverture des portes 19h Début du spectacle 20h
Tarif
Formule entrée au cabaret +ardoise de petite restauration 30€
Réservation au 06 80 99 79 59 ou 06 30 86 62 44 30 .
26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 99 79 59 communication@ville-blere.fr
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English :
The Bléré Montegiardino twinning committee is organizing two cabaret performances with the group Les Carabistouilles , an association of music-hall enthusiasts, on November 7 and 8.
Doors open 7pm Show starts 8pm
L’événement Soirée cabaret Les Carabistouilles Bléré a été mis à jour le 2026-05-24 par ADT 37
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