Bléré

Soirée cabaret Les Carabistouilles

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-08 22:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Le comité de jumelage Bléré Montegiardino organise deux représentations cabaret avec le groupe Les Carabistouilles , association de passionnées de music-hall, les 7 et 8 novembre prochain.

Ouverture des portes 19h Début du spectacle 20h

Le comité de jumelage Bléré Montegiardino organise deux représentations cabaret avec le groupe Les Carabistouilles , association de passionnées de music-hall, les 7 et 8 novembre prochain.

Ouverture des portes 19h Début du spectacle 20h

Tarif

Formule entrée au cabaret +ardoise de petite restauration 30€

Réservation au 06 80 99 79 59 ou 06 30 86 62 44 30 .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 99 79 59 communication@ville-blere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bléré Montegiardino twinning committee is organizing two cabaret performances with the group Les Carabistouilles , an association of music-hall enthusiasts, on November 7 and 8.

Doors open 7pm Show starts 8pm

L’événement Soirée cabaret Les Carabistouilles Bléré a été mis à jour le 2026-05-24 par ADT 37