Bléré

Forum des associations Bléré La Croix-en-Touraine

Rue du Commandant Lemaître Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Forum des associations de Bléré et La Croix-en-Touraine, Samedi 29 août de 14h à 18h.

Forum organisé en partenariat avec la ville et les associations de La Croix-en-Touraine. Cette année, rendez-vous au parc de La Gâtine à Bléré pour rencontrer les associations.

Forum des associations de Bléré et La Croix-en-Touraine, Samedi 29 août de 14h à 18h.

Comme chaque année, les associations se rassemblent afin de vous présenter leurs activités. Forum organisé en partenariat avec la ville et les associations de La Croix-en-Touraine. Cette année, rendez-vous au parc de La Gâtine à Bléré pour rencontrer les associations. .

Rue du Commandant Lemaître Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@blere-touraine.com

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English :

As every year, associations gather to present their activities. The forum is organized in partnership with the town and associations of La Croix-en-Touraine. This year, come and meet the associations at the Parc de La Gâtine in Bléré

L’événement Forum des associations Bléré La Croix-en-Touraine Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37