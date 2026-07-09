Informations pratiques

Bléré

Journées européennes du patrimoine

Rue de Loches Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la 43? édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Bléré vous invite à découvrir ou redécouvrir les richesses de son patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Le Moulin des Aigremonts accueillera les visiteurs pour des visites libres.

À l’occasion de la 43? édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Bléré vous invite à découvrir ou redécouvrir les richesses de son patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Parmi les sites ouverts au public, le Moulin des Aigremonts accueillera les visiteurs pour des visites libres de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Situé rue de Loches, ce moulin cavier, unique en Touraine, a été restauré entre 2004 et 2009 et est aujourd’hui en parfait état de fonctionnement. Il se distingue notamment par son système Berton permettant l’orientation et le réglage des ailes.

Gratuites et ouvertes à tous, ces journées seront l’occasion de porter un nouveau regard sur le patrimoine blérois et de mieux comprendre l’histoire et les savoir-faire qui façonnent le territoire.

Le progra .

Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 moulin.aigremonts@gmail.com

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English :

Chappelle de Seigne

Place de la République 37150 Bléré

https://lachapelledeseigne.jimdofree.com

Mortuary chapel of Guillaume de Seigne, Treasurer and Receiver General of the Artillery of François 1? The only Renaissance monument of its kind in France, it has just been completely renovated

L’événement Journées européennes du patrimoine Bléré a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER