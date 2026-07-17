Visite du Moulin des Aigremonts, Moulin-Cavier des Aigremonts, Bléré

Informations pratiques

Visite du Moulin des Aigremonts 19 et 20 septembre Moulin-Cavier des Aigremonts Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Moulin cavier, restauré de 2004 à 2009. Unique en Touraine et en parfait état de fonctionnement, système Berton pour les ailes.

Moulin-Cavier des Aigremonts Route de Loches, 37150 Bléré Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 57 93 00 https://www.moulindesaigremonts.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100011664688974 Situé à quelques kilomètres entre Amboise et Chenonceaux, sur la route des châteaux de la Loire, cet authentique moulin à vent de type cavier rare et particulier, dont très peu sont ouverts au public (5 environ en France), participe à l’attrait touristique de la ville de Bléré en Indre-et-Loire.

Construit en 1848 par Monsieur Bergeault, il servait à moudre le grain. Principalement construit de pierre et de bois, il mesure près de 18 m de haut.

Telle était sa fonction première, mais en ce lieu le meunier exerçait un second métier, celui de vigneron,

c’est pourquoi il se nomme moulin cavier.

Acquis par la ville de Bléré en 2003. Restauré de 2004 à 2009, c’est l’association des Amis du Moulin des Aigremonts, qui gère la sauvegarde, la promotion touristique et culturelle du moulin restauré.

Ouvert au public depuis juin 2009, ce moulin a retrouvé sa structure d’antan. Certains jours de vent, il n’est pas surprenant de voir ses ailes blanches tourner, car à l’intérieur s’activent les meuniers à reproduire cette farine d’autrefois. Parking sur place

Moulin cavier, restauré de 2004 à 2009. Unique en Touraine et en parfait état de fonctionnement, système Berton pour les ailes.

©Ville de Bléré