CINE-OFF séance de 20h GOUROU Bléré
CINE-OFF séance de 20h GOUROU Bléré mardi 9 juin 2026.
Bléré
CINE-OFF séance de 20h NOUS L’ORCHESTRE
26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09 23:00:00
Date(s) :
2026-06-09
CINE-OFF séance de 20 h NOUS L’ORCHESTRE
Documentaire 1h 30 m
De et Par Philippe Béziat
Avec Klaus Mäkelä
CINE-OFF séance de 20 h NOUS L’ORCHESTRE
Documentaire 1h 30 m
De et Par Philippe Béziat
Avec Klaus Mäkelä
Synopsis
Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.
Tarifs
plein 6,50 €
-26 ans, demandeur.se d’emploi, étudiant.e, personne en situation de handicap 6 €
– 14 ans 4,50 € 6.5 .
26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
CINE-OFF 8 p.m. screening: UNE VIE
War/Drama ? 1h 50m
By James Hawes
With Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter
L’événement CINE-OFF séance de 20h NOUS L’ORCHESTRE Bléré a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT 37
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