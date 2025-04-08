CINE-OFF séance de 20h GOUROU Bléré

Bléré

CINE-OFF séance de 20h NOUS L’ORCHESTRE

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09 23:00:00

Date(s) :

2026-06-09

CINE-OFF séance de 20 h NOUS L’ORCHESTRE

Documentaire 1h 30 m

De et Par Philippe Béziat

Avec Klaus Mäkelä

CINE-OFF séance de 20 h NOUS L’ORCHESTRE

Documentaire 1h 30 m

De et Par Philippe Béziat

Avec Klaus Mäkelä

Synopsis

Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.

Tarifs

plein 6,50 €

-26 ans, demandeur.se d’emploi, étudiant.e, personne en situation de handicap 6 €

– 14 ans 4,50 € 6.5 .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CINE-OFF 8 p.m. screening: UNE VIE

War/Drama ? 1h 50m

By James Hawes

With Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter

L’événement CINE-OFF séance de 20h NOUS L’ORCHESTRE Bléré a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT 37