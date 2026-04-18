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Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Bléré

Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Bléré

Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Bléré dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Rue du Commandant Lemaître

Ville : 37150 Bléré

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Bléré

Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD

Rue du Commandant Lemaître Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Dimanche 21 Juin.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions au 06 71 72 33 04
Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Dimanche 21 Juin.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions au 06 71 72 33 04   .

Rue du Commandant Lemaître Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 72 33 04 

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English :

Flea market organized by the Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Sunday, June 1.

L’événement Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37

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