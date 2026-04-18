Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Bléré
Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Bléré dimanche 21 juin 2026.
Bléré
Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD
Rue du Commandant Lemaître Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Dimanche 21 Juin.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions au 06 71 72 33 04
Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Dimanche 21 Juin.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions au 06 71 72 33 04 .
Rue du Commandant Lemaître Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 72 33 04
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English :
Flea market organized by the Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Sunday, June 1.
L’événement Brocante de l’Amicale Alzheimer et amis de l’EPHAD Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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