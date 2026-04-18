La fête de la musique Bléré
La fête de la musique Bléré dimanche 21 juin 2026.
Bléré
La fête de la musique
Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 21:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique, le dimanche 21 juin, place Charles Bidault à Bléré, de 17h à 21h30.
La Moldavie est à l’honneur cette année !
Nous aurons le plaisir d’accueillir danseurs et chanteurs traditionnels de Fe?teli?a, aux côtés de l’école de musique de Bléré et du groupe Šaban Shukar.
GRATUIT
Fête de la musique, le dimanche 21 juin, place Charles Bidault à Bléré, , de 17h à 21h30.
La Moldavie est à l’honneur cette année !
Nous aurons le plaisir d’accueillir danseurs et chanteurs traditionnels de Fe?teli?a, aux côtés de l’école de musique de Bléré et du groupe Šaban Shukar.
Une soirée placée sous le signe du partage culturel, rythmée par les musiques et danses traditionnelles, qui se conclura par un concert festif aux sonorités balkaniques.
La soirée débutera avec un concert des professeurs et élèves de l’école de musique de Bléré. Ils seront ensuite rejoints par la chorale de Fe?teli?a pour un temps musical commun. La délégation moldave proposera ensuite des musiques et danses traditionnelles en costumes. La soirée se poursuivra avec une intervention conjointe de l’école de .
Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
Africa is in the spotlight this year with the group Wofa Amato.
L’événement La fête de la musique Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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