Bléré

Exposition du peintre moldave cezar Secrieru

26 rue des déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-20

Exposition du peintre moldave Cezar Secrieru du Samedi 20 au dimanche 28 juin à la Salle des fêtes Jean d’Entremont , 26 rue des Déportés à Bléré.

Exposition du peintre moldave Cezar Secrieru du Samedi 20 au dimanche 28 juin à la Salle des fêtes Jean d’Entremont , 26 rue des Déportés à Bléré.

Cezar Secrieru est un peintre abstrait né à Falticeni, Roumanie, en 1962.

Sa passion et sa propension pour la peinture ont commencé lorsqu’il était très jeune. À différentes étapes, il a expérimenté plusieurs styles et techniques, s’essayant à l’aquarelle, au pastel, à l’acrylique et aux techniques mixtes. Ensuite, l’huile sur toile devint sa préférence nette. Cezar Secrieru a toujours admiré l’art réaliste et son incroyable souci du détail, et à la suite de ses expérimentations, il s’est lui-même tourné vers l’art abstrait. .

26 rue des déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

Photo exhibition by photographer Marie-Hélène UGOLINI, June 7-15 at Le Hangar, 18B Quai Bellevue 37150 Bléré.

Opening on Saturday June 7 at 6:30 pm, with a talk at 4 pm

As part of the close and mutually supportive relationship between France and San Marino, the town of Bléré and the associati

L’événement Exposition du peintre moldave cezar Secrieru Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37