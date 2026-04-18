Exposition du peintre moldave cezar Secrieru Bléré
Exposition du peintre moldave cezar Secrieru Bléré samedi 20 juin 2026.
Bléré
Exposition du peintre moldave cezar Secrieru
26 rue des déportés Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-20
Exposition du peintre moldave Cezar Secrieru du Samedi 20 au dimanche 28 juin à la Salle des fêtes Jean d’Entremont , 26 rue des Déportés à Bléré.
Exposition du peintre moldave Cezar Secrieru du Samedi 20 au dimanche 28 juin à la Salle des fêtes Jean d’Entremont , 26 rue des Déportés à Bléré.
Cezar Secrieru est un peintre abstrait né à Falticeni, Roumanie, en 1962.
Sa passion et sa propension pour la peinture ont commencé lorsqu’il était très jeune. À différentes étapes, il a expérimenté plusieurs styles et techniques, s’essayant à l’aquarelle, au pastel, à l’acrylique et aux techniques mixtes. Ensuite, l’huile sur toile devint sa préférence nette. Cezar Secrieru a toujours admiré l’art réaliste et son incroyable souci du détail, et à la suite de ses expérimentations, il s’est lui-même tourné vers l’art abstrait. .
26 rue des déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photo exhibition by photographer Marie-Hélène UGOLINI, June 7-15 at Le Hangar, 18B Quai Bellevue 37150 Bléré.
Opening on Saturday June 7 at 6:30 pm, with a talk at 4 pm
As part of the close and mutually supportive relationship between France and San Marino, the town of Bléré and the associati
L’événement Exposition du peintre moldave cezar Secrieru Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
À voir aussi à Bléré (Indre-et-Loire)
- Brocante du Handball Bléré 26 avril 2026
- Visites du Moulin des Aigremonts Bléré 1 mai 2026
- Troc Plants Bléré 2 mai 2026
- Brocante de l’APEL Sainte-Jeanne d’Arc Bléré 3 mai 2026
- Escape Game Le secret de la farine d’or Bléré 3 mai 2026