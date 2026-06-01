On se retrouve à la Cave ? Saint-Nicolas-de-Bourgueil jeudi 11 juin 2026.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

On se retrouve à la Cave ?

26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 11:30:00

fin : 2026-06-11 12:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Envie d’un coup de frais au Vau Renou ?

Pendant environ 1h, plongez dans les coulisses de notre domaine viticole et profitez d’une dégustation conviviale de 3 vins de Loire soigneusement sélectionnés.

Envie d’un coup de frais au Vau Renou ?

Le 11 juin, à 11h30 ou 16h, découvrez notre cave troglodytique lors d’une visite de cave accessible à tous.

Pendant environ 1h, plongez dans les coulisses de notre domaine viticole et profitez d’une dégustation conviviale de 3 vins de Loire soigneusement sélectionnés.

Une activité originale à faire en famille, entre amis ou pendant votre séjour en vallée de la Loire. 15 .

26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 25

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English :

Looking for a refreshing change at Vau Renou?

Take a 1-hour behind-the-scenes look at our winery and enjoy a convivial tasting of 3 carefully selected Loire wines.

L’événement On se retrouve à la Cave ? Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE