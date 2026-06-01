On se retrouve à la Cave ? Saint-Nicolas-de-Bourgueil
On se retrouve à la Cave ? Saint-Nicolas-de-Bourgueil jeudi 11 juin 2026.
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
On se retrouve à la Cave ?
26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 11:30:00
fin : 2026-06-11 12:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Envie d’un coup de frais au Vau Renou ?
Pendant environ 1h, plongez dans les coulisses de notre domaine viticole et profitez d’une dégustation conviviale de 3 vins de Loire soigneusement sélectionnés.
Envie d’un coup de frais au Vau Renou ?
Le 11 juin, à 11h30 ou 16h, découvrez notre cave troglodytique lors d’une visite de cave accessible à tous.
Pendant environ 1h, plongez dans les coulisses de notre domaine viticole et profitez d’une dégustation conviviale de 3 vins de Loire soigneusement sélectionnés.
Une activité originale à faire en famille, entre amis ou pendant votre séjour en vallée de la Loire. 15 .
26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 25
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English :
Looking for a refreshing change at Vau Renou?
Take a 1-hour behind-the-scenes look at our winery and enjoy a convivial tasting of 3 carefully selected Loire wines.
L’événement On se retrouve à la Cave ? Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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