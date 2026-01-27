Vignobles en Scène ! Reflets de vignes Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Vignobles en Scène ! Reflets de vignes

33 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre de Vignobles en Scène !, le Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil propose une rencontre entre l’Art et la Vigne

Nous dévoilons la perception des métiers de la vigne au travers de l’Art …

Dans le cadre de Vignobles en Scène !, le Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil propose une rencontre entre l’Art et la Vigne

Nous dévoilons la perception des métiers de la vigne au travers de l’Art … .

33 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 37 08 contact@stnicolasdebourgueil.fr

English :

As part of Vignobles en Scène! the Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil offers an exhibition of tufa stone works and vine stocks, tastings with the winemakers and introductory tasting sessions (booking required).

