Portes ouvertes au Domaine de la Perrée

Lieu-dit La Perrée Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Découverte du vignoble autour du domaine.

Animations et présentation de notre métier.

Rallye au cœur du vignoble et exposition d’artisanat local.

Apportez votre pique-nique et partagez un moment authentique !

Découverte du vignoble autour du domaine.

Animations et présentation de notre métier.

Rallye au cœur du vignoble et exposition d’artisanat local. .

Lieu-dit La Perrée Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 54 30 44 contact@domainedelaperree.fr

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English :

Discover the vineyards around the estate.

Activities and presentation of our profession.

Rally in the heart of the vineyard and exhibition of local crafts.

Bring your own picnic and share an authentic moment!

L’événement Portes ouvertes au Domaine de la Perrée Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE