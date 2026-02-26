Portes ouvertes au Domaine Guy et Lysiane Mabileau Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Portes ouvertes au Domaine Guy et Lysiane Mabileau Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 23 mai 2026.
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Portes ouvertes au Domaine Guy et Lysiane Mabileau
15 Rue du Vieux Chêne Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Portes ouvertes au Domaine Lysiane et Guy Mabileau,
venez déguster nos vins appellation St Nicolas de Bourgueil et Bourgueil.
Vin rouge et rosé
Portes ouvertes au Domaine Lysiane et Guy Mabileau,
venez déguster nos vins appellation St Nicolas de Bourgueil et Bourgueil.
Vin rouge et rosé .
15 Rue du Vieux Chêne Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 39 35 56 lysianeetguymabileau@gmail.com
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English :
Open house at Domaine Lysiane et Guy Mabileau,
come and taste our St Nicolas de Bourgueil and Bourgueil appellation wines.
Red and rosé wines
L’événement Portes ouvertes au Domaine Guy et Lysiane Mabileau Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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