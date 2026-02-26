Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Portes ouvertes au Domaine Guy et Lysiane Mabileau

15 Rue du Vieux Chêne Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-25 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Portes ouvertes au Domaine Lysiane et Guy Mabileau,

venez déguster nos vins appellation St Nicolas de Bourgueil et Bourgueil.

Vin rouge et rosé

Portes ouvertes au Domaine Lysiane et Guy Mabileau,

venez déguster nos vins appellation St Nicolas de Bourgueil et Bourgueil.

Vin rouge et rosé .

15 Rue du Vieux Chêne Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 39 35 56 lysianeetguymabileau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open house at Domaine Lysiane et Guy Mabileau,

come and taste our St Nicolas de Bourgueil and Bourgueil appellation wines.

Red and rosé wines

L’événement Portes ouvertes au Domaine Guy et Lysiane Mabileau Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE