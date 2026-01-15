Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine de la Chopinière du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine de la Chopinière du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil dimanche 24 mai 2026.
Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Domaine de la Chopinière du Roy
402 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Le Domaine de la Chopinière du Roy vous invite à découvrir une superbe expérience œnologique au cœur du domaine. Apportez votre pique-nique (barbecue à disposition) et partez découvrir les vignes, apprenez la dégustation œnologique, dégustez nos vins de Loire et visitez la cave troglodyte !
Profitez également d’une randonnée commentée dans les vignes, le départ se fait à 11h.
Le maintien de cette animation dépend de la météo.
Vous pouvez aussi profiter de jeux uniques et d’une visite dans la cave troglodyte du domaine. .
402 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 77 74 chopiduroy@gmail.com
English :
Guided tour of the vineyards (departure at 11 a.m.). Presentation of the various operations and the implementation of anti-frost protection and bio-control measures, tour of the winery and winemaking cellars. Picnic lunch (barbecue available) and discovery of the ca
