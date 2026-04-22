Pique-nique chez le Vigneron indépendant Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Pique-nique chez le Vigneron indépendant Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 23 mai 2026.
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Pique-nique chez le Vigneron indépendant
26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Vivez une visite de chai hors du commun et découvrez toutes les étapes de la vigne au verre au fil des saisons.
Une terrasse est disponible ou une salle en cas de météo défavorable sera mise à disposition.
Nous proposerons une visite de chai insolite Le chai graffé Une visite de chai hors du commun pour découvrir toutes les étapes de la vigne au verre au fil des saisons. 100m2 de FRESQUES artistiques graffées sur les cuves historiques du Domaine servent de support de discussion !
Nous proposons également de réaliser le jeu sensoriel au jardin des arômes du Domaine À travers un jeu numérique, pour partir à la découverte des plantes, des arômes et des cépages qui font l’âme de nos vins. Pour jouer, sentir, toucher… et se laisser guider par les voix de l’équipe du Domaine pour comprendre les secrets de la Biodynamie et le lien entre lieu et goût du vin ! 20 .
26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 25
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English :
Experience an extraordinary visit to the winery and discover all the stages from vine to glass as the seasons go by.
A terrace is available or, in case of inclement weather, a room will be made available.
L’événement Pique-nique chez le Vigneron indépendant Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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