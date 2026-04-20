Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Visite de la vigne à la cave troglo

1875 Route de Tours Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13

Visite du chai et de la cave troglodytique du Xème siècle possible sur rendez-vous.

dégustations, vente directe de vins en AOC saint-nicolas-de-bourgueil, bourgueil, touraine sauvignon, certifiés en Agriculture Biologique.

Visite du chai et de la cave troglodytique du Xème siècle possible sur rendez-vous.

dégustations, vente directe de vins en AOC saint-nicolas-de-bourgueil, bourgueil, touraine sauvignon (rouge, rosé, blanc et effeverscent) certifiés en Agriculture Biologique.

Vidéos et jeux sensoriels pour petits et grands.

Boutique de produits bio du Val de Loire.

Aire de stationnement avec table de pique-nique accessible et équipée pour les camping-cars. .

1875 Route de Tours Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 88 77 75 cavedrusse@orange.fr

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English :

A warm welcome from the winegrowing family, for young and old alike.

L’événement Visite de la vigne à la cave troglo Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE