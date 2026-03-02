Week end Art en Côteaux de Loire Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Week end Art en Côteaux de Loire
Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Début : Jeudi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
2026-05-14
Week end Art en Coteaux de Loire du 14 au 17 mai 2026
Découvrir par le dessin le collage et l’aquarelle Bourgueil , Saint Nicolas de Bourgueil, MONTSOREAU et le confluent , les vignes la forêt et la Loire …
Jeudi atelier 1 à Bourgueil, Abbaye Royale, collage
Vendredi atelier 2 à Montsoreau, pastel sec, atelier 3 à Candes Saint Martin, pastel gras
Samedi atelier 4 à Saint Nicolas, graphisme aquarelle, atelier 5 à Saint Nicolas, encre et brou de noix 40 .
Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 56 91 65 65 Poeticbrindilles@gmail.com
English :
Week end Art en Coteaux de Loire from May 14th to 17th 2026
Discover Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil, MONTSOREAU and the confluence, the vineyards, the forest and the Loire through drawing, collage and watercolor …
