Week end Art en Côteaux de Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

2026-05-14

Week end Art en Coteaux de Loire du 14 au 17 mai 2026

Découvrir par le dessin le collage et l’aquarelle Bourgueil , Saint Nicolas de Bourgueil, MONTSOREAU et le confluent , les vignes la forêt et la Loire …

Jeudi atelier 1 à Bourgueil, Abbaye Royale, collage

Vendredi atelier 2 à Montsoreau, pastel sec, atelier 3 à Candes Saint Martin, pastel gras

Samedi atelier 4 à Saint Nicolas, graphisme aquarelle, atelier 5 à Saint Nicolas, encre et brou de noix 40 .

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 56 91 65 65 Poeticbrindilles@gmail.com

English :

Week end Art en Coteaux de Loire from May 14th to 17th 2026

Discover Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil, MONTSOREAU and the confluence, the vineyards, the forest and the Loire through drawing, collage and watercolor …

