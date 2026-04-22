Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Visite de chai insolite Le Chai d’Oeuvres

26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Vivez une visite de chai hors du commun et découvrez toutes les étapes de la vigne au verre au fil des saisons.

Vivez une visite de chai hors du commun et découvrez toutes les étapes de la vigne au verre au fil des saisons.

Tennch, graffeur réputé et basé en Anjou, a réalisé plus de 100m² de graphitis artistiques sur les cuves historiques du domaine !

Véritable ancrage pédagogique, pour mieux comprendre les étapes fondamentales en vignes, au chai, la biodynamie …

La dégustation qui suivra n’aura pas la même saveur, car vos sens seront décuplés! 14 .

26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 25

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English :

Experience an extraordinary visit to the winery and discover all the stages from vine to glass as the seasons go by.

L’événement Visite de chai insolite Le Chai d’Oeuvres Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE