Portes Ouvertes du Domaine Olivier

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-29

Portes ouvertes du 23 au 25 mai et du 29 au 31 mai

Journées spéciales les samedis avec repas (uniquement sur réservation)

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 32 contact@domaineolivier.com

English :

Open house May 18-20 and May 25-26

Special days on Saturdays with lunch (by reservation only)

German :

Tage der offenen Tür vom 18. bis 20. Mai und vom 25. bis 26. Mai

Spezielle Tage an Samstagen mit Essen (nur mit Reservierung)

Italiano :

Giorni di apertura dal 18 al 20 maggio e dal 25 al 26 maggio

Giornate speciali il sabato con pranzo (su prenotazione)

Espanol :

Jornadas de puertas abiertas del 18 al 20 de mayo y del 25 al 26 de mayo

Días especiales los sábados con almuerzo (sólo con reserva)

