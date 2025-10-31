Portes Ouvertes du Domaine Olivier Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Portes Ouvertes du Domaine Olivier Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 23 mai 2026.
Portes Ouvertes du Domaine Olivier
Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
2026-05-23 2026-05-29
Portes ouvertes du 23 au 25 mai et du 29 au 31 mai
Journées spéciales les samedis avec repas (uniquement sur réservation)
Journées spéciales les samedis avec repas (uniquement sur réservation) .
Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 32 contact@domaineolivier.com
English :
Open house May 18-20 and May 25-26
Special days on Saturdays with lunch (by reservation only)
German :
Tage der offenen Tür vom 18. bis 20. Mai und vom 25. bis 26. Mai
Spezielle Tage an Samstagen mit Essen (nur mit Reservierung)
Italiano :
Giorni di apertura dal 18 al 20 maggio e dal 25 al 26 maggio
Giornate speciali il sabato con pranzo (su prenotazione)
Espanol :
Jornadas de puertas abiertas del 18 al 20 de mayo y del 25 al 26 de mayo
Días especiales los sábados con almuerzo (sólo con reserva)
