Portes ouvertes au domaine du Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil

samedi 23 mai 2026.

Portes ouvertes au domaine du Fondis

Le Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-05-23 10:00:00

2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au programme de nos portes ouvertes 2026

– Dégustation en extérieur de tous nos vins accompagnés de fouées

– Jeux en bois

– Espace pique-nique le midi emmenez votre pique-nique, nous vous offrons le vin ! (sur réservation)

– Escape Game gratuit sur inscription tout le week end (durée 30 min)

Le Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 78 58 contact.domainedufondis@gmail.com

English :

Our 2024 open house program:

– Outdoor tasting of all our wines accompanied by fouées

– Wooden games

– Picnic area at lunchtime: bring your own picnic and we’ll treat you to free wine! (on reservation)

– Musical entertainment with the band Slan Blue on Sunday

German :

Auf dem Programm unseres Tags der offenen Tür 2024

– Verkostung aller unserer Weine im Freien, begleitet von Fouées

– Spiele aus Holz

– Picknickbereich am Mittag: Nehmen Sie Ihr Picknick mit, wir schenken Ihnen den Wein! (auf Reservierung)

– Musikalische Umrahmung mit der Gruppe Slan Blue am

Italiano :

Il programma delle giornate di apertura del 2024 comprende:

– Degustazione all’aperto di tutti i nostri vini accompagnati da fouées

– Giochi in legno

– Area picnic all’ora di pranzo: portate il vostro picnic e vi offriremo del vino gratis! (prenotazione obbligatoria)

– Intrattenimento musicale

Espanol :

El programa de nuestras jornadas de puertas abiertas de 2024 incluye:

– Degustación al aire libre de todos nuestros vinos acompañada de fouées

– Juegos de madera

– Zona de picnic al mediodía: ¡traiga su propio picnic y le obsequiaremos con vino gratis! (reserva obligatoria)

– Animación musical

