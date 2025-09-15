Portes ouvertes au domaine du Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Portes ouvertes au domaine du Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 23 mai 2026.
Portes ouvertes au domaine du Fondis
Le Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Au programme de nos portes ouvertes 2026
– Dégustation en extérieur de tous nos vins accompagnés de fouées
– Jeux en bois
– Espace pique-nique le midi emmenez votre pique-nique, nous vous offrons le vin ! (sur réservation)
– Escape Game gratuit sur inscription tout le week end (durée 30 min)
Au programme de nos portes ouvertes 2026
– Dégustation en extérieur de tous nos vins accompagnés de fouées
– Jeux en bois
– Espace pique-nique le midi emmenez votre pique-nique, nous vous offrons le vin ! (sur réservation)
– Escape Game gratuit sur inscription tout le week end (durée 30 min)
– Visitez notre site internet et notre page instagram .
Le Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 78 58 contact.domainedufondis@gmail.com
English :
Our 2024 open house program:
– Outdoor tasting of all our wines accompanied by fouées
– Wooden games
– Picnic area at lunchtime: bring your own picnic and we’ll treat you to free wine! (on reservation)
– Musical entertainment with the band Slan Blue on Sunday
German :
Auf dem Programm unseres Tags der offenen Tür 2024
– Verkostung aller unserer Weine im Freien, begleitet von Fouées
– Spiele aus Holz
– Picknickbereich am Mittag: Nehmen Sie Ihr Picknick mit, wir schenken Ihnen den Wein! (auf Reservierung)
– Musikalische Umrahmung mit der Gruppe Slan Blue am
Italiano :
Il programma delle giornate di apertura del 2024 comprende:
– Degustazione all’aperto di tutti i nostri vini accompagnati da fouées
– Giochi in legno
– Area picnic all’ora di pranzo: portate il vostro picnic e vi offriremo del vino gratis! (prenotazione obbligatoria)
– Intrattenimento musicale
Espanol :
El programa de nuestras jornadas de puertas abiertas de 2024 incluye:
– Degustación al aire libre de todos nuestros vinos acompañada de fouées
– Juegos de madera
– Zona de picnic al mediodía: ¡traiga su propio picnic y le obsequiaremos con vino gratis! (reserva obligatoria)
– Animación musical
L’événement Portes ouvertes au domaine du Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE