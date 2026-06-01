Jeu sensoriel au “Jardin des Arômes” : « De la Terre au Ciel », Clos des Quarterons, Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Jeu sensoriel au “Jardin des Arômes” : « De la Terre au Ciel » Samedi 6 juin, 10h00 Clos des Quarterons Indre-et-Loire

Limité à 15 personnes , 10€ par adulte, gratuit pour les moins de 18an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Envie de découvrir le vignoble autrement, en famille ? Venez vivre une aventure sensorielle inoubliable au cœur de notre jardin des Arômes!

À travers un jeu numérique, partez à la découverte des plantes, des arômes et des cépages qui font l’âme de nos vins. Scannez, jouez, sentez, touchez… et laissez-vous guider par les voix de notre équipe pour comprendre les secrets de la Biodynamie et du terroir.

Pour les petits comme les grands, c’est l’occasion de stimuler les sens, d’apprendre en s’amusant et de vivre une expérience unique, entre nature, vin et patrimoine local.

À la fin du parcours, place à la dégustation de nos cuvées… et de jus de fruits pour les *enfants ! Et à l’aveugle s’il vous plaît !

L’application est disponible en français et en version papier en anglais.

Une expérience de visite inédite qui vous fera partager notre vision de la nature !

Clos des Quarterons 46 Avenue Saint-Vincent 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 97 75 25 https://www.domaineamirault.com [{« type »: « phone », « value »: « 0247977525 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@domaineamirault.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/Search/GetDetail?idFormula=c0dd545b-d879-4f8f-9daf-d808fb1df12b »}] Le Clos des Quarterons est basé à Saint-Nicolas de Bourgueil, au cœur du vignoble de Loire, notre domaine est le berceau de la famille Amirault depuis plus de 180 ans et aujourd’hui porté par Agnès et Xavier. Le Clos des Quarterons, c’est avant tout une histoire d’hommes et de femmes, où la diversité et le respect du vivant sont prioritaires. Une équipe aux provenances variées, aux personnalités complémentaires… Une agriculture biologique mais surtout un vignoble mené en Biodynamie et des vinifications parcellaires permettent d’apprécier l’expression même du terroir. Plus qu’une philosophie, la joie qui nous envahit lorsque nous voyons la biodiversité se révéler au quotidien est indescriptible…

Envie de découvrir le vignoble autrement, en famille ? Venez vivre une aventure sensorielle inoubliable au cœur de notre jardin des Arômes!

©DomaineAmirault