PORTES OUVERTES DOMAINE DU MORTIER Saint-Nicolas-de-Bourgueil
PORTES OUVERTES DOMAINE DU MORTIER Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 13 juin 2026.
PORTES OUVERTES DOMAINE DU MORTIER
Lieu-dit Le Petit Bas Mortier Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Cette année encore, nous vous proposons de se retrouver pour un moment convivial au domaine.
Au programme du rire, marchand gourmand de 10h à 19h et concert de 19h à 21h.
Au programme du rire, de la musique et du vin !
Au programme du rire, marchand gourmand de 10h à 19h et concert de 19h à 21h. .
Lieu-dit Le Petit Bas Mortier Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 62 37 38 contact@domainedumortier.fr
English :
Come and discover our 15-hectare winegrowing estate, which has been using organic farming methods since 1998. Take a tour of the vineyards, bioclimatic cellar and troglodytic caves, then taste our white, rosé, red and natural sparkling wines.
German :
Entdecken Sie unser 15 Hektar großes Weingut, das seit 1998 biologisch bewirtschaftet wird. Besuchen Sie die Weinberge, den bioklimatischen Weinkeller und die Höhlenkeller und probieren Sie anschließend unsere Cuvées in weiß/rosé/rot und natürlichem Perlwein.
Italiano :
Venite a scoprire la nostra tenuta vinicola di 15 ettari, che dal 1998 utilizza metodi di coltivazione biologica, con una visita alle vigne, al magazzino bioclimatico e alle cantine trogloditiche, seguita da una degustazione dei nostri vini bianchi, rosati, rossi e spumanti naturali.
Espanol :
Venga a descubrir nuestra explotación vitícola de 15 hectáreas, dedicada a la agricultura biológica desde 1998. Haga un recorrido por las viñas, el almacén bioclimático y las bodegas troglodíticas, seguido de una degustación de nuestros vinos blancos, rosados, tintos y espumosos naturales.
