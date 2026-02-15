Portes ouvertes au Domaine Pontonnier Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Portes ouvertes au Domaine Pontonnier

4 Impasse de Chevrette Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Vignerons depuis 5 générations, la Famille Pontonnier vous accueil lors de son traditionnel week-end de portes ouvertes. Nous vous proposerons à la dégustation nos différentes cuvées pour le plaisir de vos papilles.

Repas fouées sur réservation.

4 Impasse de Chevrette Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 83 39 domainepontonnier@orange.fr

English :

Winegrowers for 5 generations, the Pontonnier family welcomes you to its traditional open house weekend. We’ll be offering you a tasting of our different vintages to delight your taste buds.

Fouées meals on reservation.

