Portes ouvertes au Domaine Pontonnier Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Portes ouvertes au Domaine Pontonnier Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 6 juin 2026.
Portes ouvertes au Domaine Pontonnier
4 Impasse de Chevrette Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Vignerons depuis 5 générations, la Famille Pontonnier vous accueil lors de son traditionnel week-end de portes ouvertes. Nous vous proposerons à la dégustation nos différentes cuvées pour le plaisir de vos papilles.
Repas fouées sur réservation.
4 Impasse de Chevrette Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 83 39 domainepontonnier@orange.fr
English :
Winegrowers for 5 generations, the Pontonnier family welcomes you to its traditional open house weekend. We’ll be offering you a tasting of our different vintages to delight your taste buds.
Fouées meals on reservation.
