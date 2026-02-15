Portes Ouvertes au Vignoble Le Gros Caillou Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Portes Ouvertes au Vignoble Le Gros Caillou

Rue de la Martellière Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07



2026-06-06

Un week-end placé sous le signe de la découverte, la dégustation et la convivialité !

Venez déguster nos différentes cuvées sans oublier de faire un petit tour sur le marché de producteurs et artisanal.

Restauration sur place

Rue de la Martellière Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 81 58 m.delanoue@orange.fr

English :

3 days of discovery, tasting and conviviality.

Come and taste our different cuvées, and don’t forget to visit the producers’ and craftsmen’s market.

Catering on site

