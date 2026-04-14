PARCOURS DU VIGNERON, CAVE NATHALIE ET DAVID DRUSSÉ, Saint-Nicolas-de-Bourgueil

PARCOURS DU VIGNERON 26 – 28 juin CAVE NATHALIE ET DAVID DRUSSÉ Indre-et-Loire

visite du chai et dégustations gratuites avec option de visite payante en cave troglodytique du Xème siècle (demande par mail de préférence)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Accueil oenotouristique chaleureux par la famille vigneronne, pour petits et grands(gratuit). Parcours du vigneron retracé au travers des photos, vidéos, topographie, coupes géologiques , vue sur le chai de vinification,…

Visite du chai authentique en activité et de la cave troglodytique du Xe siècle possibles sur rdv (en option).

Dégustations, vente directe de vins médaillés de pur plaisir, gourmands en AOC St-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil, Touraine Sauvignon, rouges, rosé, blanc, certifiés en Agriculture Biologique, voire sans sulfites ajoutés.

Salle confortable, entourée de vignes et rosiers, labellisée Tourisme & Handicap, avec vue sur le chai en activité.

Vidéos et jeux sensoriels.

Boutique de produits du Val de Loire.

Aire de stationnement avec table de pique-nique accessible et équipée pour les camping-cars.

CAVE NATHALIE ET DAVID DRUSSÉ 1875 route de tours 37140 st nicolas de bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cavedrusse@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688887775 »}]

Parcours oenotouristique pour petits et grands : des vignes cultivées en Agriculture Biologique avec rosiers, en passant par le chai de vinification, jusqu’à la cave troglodytique du Xème siècle . dégustation visite

Célia Leroy- Chambre Noire à Bourgueil 37