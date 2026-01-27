Les Nocturnes Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Les Nocturnes

35 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Une soirée sous les étoiles, au cœur du vignoble…

Laissez-vous emporter par la douceur d’une soirée d’été, un verre de Saint-Nicolas-de-Bourgueil à la main, entouré de guirlandes lumineuses et de musique.

35 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 37 08 secretariat@stnicolasdebourgueil.fr

English :

An evening under the stars in the heart of the vineyards?

Let yourself be carried away by the softness of a summer evening, a glass of Saint-Nicolas-de-Bourgueil in hand, surrounded by garlands of lights and music.

