Les Nocturnes Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Les Nocturnes Saint-Nicolas-de-Bourgueil vendredi 26 juin 2026.
Les Nocturnes
35 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Une soirée sous les étoiles, au cœur du vignoble…
Laissez-vous emporter par la douceur d’une soirée d’été, un verre de Saint-Nicolas-de-Bourgueil à la main, entouré de guirlandes lumineuses et de musique.
Une soirée sous les étoiles, au cœur du vignoble…
Laissez-vous emporter par la douceur d’une soirée d’été, un verre de Saint-Nicolas-de-Bourgueil à la main, entouré de guirlandes lumineuses et de musique. .
35 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 37 08 secretariat@stnicolasdebourgueil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening under the stars in the heart of the vineyards?
Let yourself be carried away by the softness of a summer evening, a glass of Saint-Nicolas-de-Bourgueil in hand, surrounded by garlands of lights and music.
L’événement Les Nocturnes Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE