Journée Anniversaire ! 10 ans de la brasserie Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 27 juin 2026.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Journée Anniversaire ! 10 ans de la brasserie

Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Visites et dégustations au Domaine

Marché d’artisans et de producteurs locaux

→ Repas du midi Apportez votre pique-nique, un verre de vin ou de bière offert

→Repas du soir sur réservation

inscription au domaine ou sur weezevent

→Concert à partir de 20h30

groupe pop rock “Les Jambon-Beurre”

Visites et dégustations au Domaine

Marché d’artisans et de producteurs locaux

→ Repas du midi Apportez votre pique-nique, un verre de vin ou de bière offert

→Repas du soir sur réservation

inscription au domaine ou sur weezevent

→Concert à partir de 20h30

groupe pop rock “Les Jambon-Beurre” .

Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 34

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English :

Domaine de la Rodaie opens its doors to lovers of fine wine and local crafts.

It’s the perfect opportunity for visitors to plunge into the enchanting world of the vine and discover the hidden treasures of this dazzling vineyard

L’événement Journée Anniversaire ! 10 ans de la brasserie Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE