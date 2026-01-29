Vignes, Vins et Randos Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Vignes, Vins et Randos

Rue des Dormants Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

VVR le grand retour !

C’est le rendez-vus incontournable au coeur du vignoble de Saint Nicolas de Bourgueil!

La rencontre des vignerons avec les amoureux de la randonnée …

Rue des Dormants Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 37 08 secretariat@stnicolasdebourgueil.fr

English :

Les Échappées en Loire stops off at Saint-Nicolas-de-Bourgueil for an escape to the rhythm of trails and vines!

Put on your walking shoes and set off for a stroll through the vineyards, punctuated by stops at estates where winegrowers welcome you to share their passion

