Vignes, Vins et Randos Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Vignes, Vins et Randos Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 29 août 2026.
Vignes, Vins et Randos
Rue des Dormants Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
VVR le grand retour !
C’est le rendez-vus incontournable au coeur du vignoble de Saint Nicolas de Bourgueil!
La rencontre des vignerons avec les amoureux de la randonnée …
Rue des Dormants Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 37 08 secretariat@stnicolasdebourgueil.fr
English :
Les Échappées en Loire stops off at Saint-Nicolas-de-Bourgueil for an escape to the rhythm of trails and vines!
Put on your walking shoes and set off for a stroll through the vineyards, punctuated by stops at estates where winegrowers welcome you to share their passion
