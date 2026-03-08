Ludobus

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Animation pour les tout-petits de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30. Places limitées à 12 enfants par séance. Réservation obligatoire.

De 14h30 à 16h30 Thème jeux de société pour tout âge . Pas de réservation.

Le matin animation pour les tout-petits de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30. Places limitées à 12 enfants par séance. Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque.

Séance Ludobus l’après-midi de 14h30 à 16h30. Thème jeux de société pour tout âge . Pas de réservation. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities for toddlers from 9:15 a.m. to 10:15 a.m. and 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Places limited to 12 children per session. Reservations required.

2.30pm to 4.30pm: Board games for all ages . No reservation required.

L’événement Ludobus Descartes a été mis à jour le 2026-03-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire