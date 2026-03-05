Audition Bout’chou Descartes

Audition Bout’chou

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

2026-06-12 18:30:00

2026-06-12 19:30:00

2026-06-12

Les Bout’chous de l’école de musique municipale (1ère année) donneront une audition dans le jardin de l’Espace Muséal.

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Bout?chous from the municipal music school (1st year) will give an audition in the Espace Muséal garden.

