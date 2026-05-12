Descarthlon Descartes
Descarthlon Descartes samedi 13 juin 2026.
Descartes
Descarthlon
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
C’est parti pour la 31ème édition du Descarthlon !
Amusements et rigolades garanti.
Le Descarthlon, c’est des défis, une bonne ambiance, un repas offert à tous les joueurs, une soirée dansante et bien d’autre !
Inscription obligatoire avant le 22 mai pour une équipe et/ou pour le repas.Familles
C’est parti pour la 31ème édition du Descarthlon !
Amusements et rigolades garanti.
Le Descarthlon, c’est des défis, une bonne ambiance, un repas offert à tous les joueurs, une soirée dansante et bien d’autre !
Inscrivez votre équipe (5 à 10 joueurs) et venez partager un après-midi de défis !
Famille, collègues, amis, associations… Petits et grands, vous êtes tous les bienvenus !
Il est également possible de ne pas faire partie d’une équipe mais de profiter du repas (16,70€) et de la soirée dansante !
Inscription obligatoire avant le 22 mai pour une équipe et/ou pour le repas. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
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English :
The 31st Descarthlon is on!
Fun and laughter guaranteed.
The Descarthlon is: challenges, a good atmosphere, a meal offered to all players, an evening of dancing and much more!
Registration required before May 22 for a team and/or the meal.
L’événement Descarthlon Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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