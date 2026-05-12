Descartes

Descarthlon

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

C’est parti pour la 31ème édition du Descarthlon !

Amusements et rigolades garanti.

Le Descarthlon, c’est des défis, une bonne ambiance, un repas offert à tous les joueurs, une soirée dansante et bien d’autre !

Inscription obligatoire avant le 22 mai pour une équipe et/ou pour le repas.Familles

C’est parti pour la 31ème édition du Descarthlon !

Amusements et rigolades garanti.

Le Descarthlon, c’est des défis, une bonne ambiance, un repas offert à tous les joueurs, une soirée dansante et bien d’autre !

Inscrivez votre équipe (5 à 10 joueurs) et venez partager un après-midi de défis !

Famille, collègues, amis, associations… Petits et grands, vous êtes tous les bienvenus !

Il est également possible de ne pas faire partie d’une équipe mais de profiter du repas (16,70€) et de la soirée dansante !

Inscription obligatoire avant le 22 mai pour une équipe et/ou pour le repas. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

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English :

The 31st Descarthlon is on!

Fun and laughter guaranteed.

The Descarthlon is: challenges, a good atmosphere, a meal offered to all players, an evening of dancing and much more!

Registration required before May 22 for a team and/or the meal.

L’événement Descarthlon Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire