Descartes

Journées européennes de l’archéologie

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Le Musée numérique Micro-Folie de Descartes propose la diffusion d’une sélection d’œuvres d’art en lien avec l’archéologie. La Micro-Folie est ouverte à tous les publics familles, scolaires, associations, touristes, groupes, etc.

Le Musée numérique Micro-Folie de Descartes propose la diffusion d’une sélection d’œuvres d’art en lien avec l’archéologie.

Micro-Folie est un dispositif culturel porté par le Ministère de la Culture et coordonné par la Villette. Entièrement gratuite, la Micro-Folie de Descartes est ouverte à tous les publics familles, scolaires, associations, touristes, groupes, etc. Le Musée numérique est composé de milliers d’œuvres qui défilent sur un grand écran, la tablette devant le visiteur permettant de les découvrir en détails. Il est complété par un espace de Réalité Virtuelle qui propose une sélection de contenus immersifs à 360°. Une galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire. .

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Micro-Folie digital museum in Descartes displays a selection of works of art related to archaeology. The Micro-Folie is open to all publics: families, schoolchildren, associations, tourists, groups, etc.

L’événement Journées européennes de l’archéologie Descartes a été mis à jour le 2026-04-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire